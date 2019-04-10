Son Dakika Haberleri: Basketbol: Kadınlar Fıba Avrupa Kupası Finali

Basketbol: Kadınlar Fıba Avrupa Kupası Finali

1 saat önce

Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası finalinin rövanş maçında Rusya temsilcisi Nadezhda, Fransa ekibi BLMA'yı deplasmanda 75-57 yenerek şampiyon oldu.

Basketbol: Kadınlar Fıba Avrupa Kupası Finali, System.String[]
Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası finalinin rövanş maçında Rusya temsilcisi Nadezhda, Fransa ekibi BLMA'yı deplasmanda 75-57 yenerek şampiyon oldu.

Montpellier kentinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 18-16 önde bitiren konuk takım, devre arasına 35-27 üstün girdi.

Nadezhda, üçüncü periyodunu 54-39 önde geçtiği mücadeleden 75-57 galip ayrıldı.

Böylece Nadezhda, 4 sayı farkla (75-71) kaybettiği ilk maçın rövanşını 18 sayı farkla kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:37 Kaynak: AA
Fransa, Rusya Federasyonu, basketbol, Avrupa, Spor
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