Basketbol: Kadınlar Fıba Avrupa Kupası Finali
1 saat önce
Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası finalinin rövanş maçında Rusya temsilcisi Nadezhda, Fransa ekibi BLMA'yı deplasmanda 75-57 yenerek şampiyon oldu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:37 Kaynak: AA
Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa
Kupası finalinin rövanş maçında Rusya
temsilcisi Nadezhda, Fransa
ekibi BLMA'yı deplasmanda 75-57 yenerek şampiyon oldu. Montpellier
kentinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 18-16 önde bitiren konuk takım, devre arasına 35-27 üstün girdi.
Nadezhda, üçüncü periyodunu 54-39 önde geçtiği mücadeleden 75-57 galip ayrıldı.
Böylece Nadezhda, 4 sayı farkla (75-71) kaybettiği ilk maçın rövanşını 18 sayı farkla kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
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