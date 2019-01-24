Basketbol: Kadınlar Fıba Avrupa Ligi
1 saat önce
Kadınlar FIBA Avrupa Ligi B Grubu 10. hafta maçında Fenerbahçe, Macaristan ekibi Sopron Basket'i deplasmanda 84-80 yendi.
Kadınlar FIBA Avrupa
Ligi B Grubu 10. hafta maçında Fenerbahçe
, Macaristan
ekibi Sopron Basket'i deplasmanda 84-80 yendi.
Sopron şehrindeki Novomatic Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 19-12 önde tamamlayan Fenerbahçe, soyunma odasına 40-34 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyrekte skor üstünlüğünü ele geçiren ev sahibi ekip mücadelenin bu bölümünü 64-61 galip tamamlasa da Fenerbahçe son çeyrekteki mücadelesiyle karşılaşmadan 84-80 galip ayrılmayı başardı.
Fenerbahçe adına ürettiği 24 sayıyla galibiyete önemli katkı sağlayan Cecilia Zandalasini, maçın da en skorer ismi oldu.
Sarı-lacivertiler, grupta 7 galibiyetine ulaşırken, ev sahibi ekip ise 5. kez yenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:03 Kaynak: AA
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