Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası
32 dakika önce
Salon: Şanlıurfa 11 NisanHakemler: Tekin Özübir, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga EdisBOTAŞ: Cuic 23, Olcay Çakır Turgut 18, Büşra Akbaş 4, Krivacevic 12, Williams 14, Melis Gülcan 4, Sehernaz Çidal 3OGM Ormanspor: Copper 27, Nilay Kartaltepe 5, Naile Çırak, Ruzickova 13, Damla Gezgin 7, Dila Aşkın...
Salon: Şanlıurfa
11 Nisan
Hakemler: Tekin Özübir
, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Edis
BOTAŞ: Cuic 23, Olcay Çakır
Turgut 18, Büşra Akbaş 4, Krivacevic 12, Williams
14, Melis Gülcan 4, Sehernaz Çidal 3
OGM Ormanspor: Copper 27, Nilay Kartaltepe 5, Naile Çırak, Ruzickova 13, Damla Gezgin 7, Dila Aşkın 3, Özge Kavurmacıoğlu
3, Miray Şahin
1. Periyot: 32-15
Devre: 52-39
3. Periyot: 64-46
Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası
çeyrek final maçında BOTAŞ, OGM Ormanspor'u 78-58 yenerek, yarı finale yükselen ilk takım oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:30 Kaynak: AA
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