Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası
23 dakika önce
Salon: Şanlıurfa 11 NisanHakemler: Tahsin Kuzu, Orkun Yurtdaş, Göksun ÖzHatay Büyükşehir Belediyespor: Snytsina 21, Williams 24, Gizem Başaran 4, Merve Aydın 6, Gajic 14, İlsu Darıcıoğlu 3, Cansu Köksal, Hülya Çoklar 2, Harris 2Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 14, Melis Talay...
Salon: Şanlıurfa 11 Nisan
Hakemler: Tahsin Kuzu, Orkun Yurtdaş, Göksun Öz
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Snytsina 21, Williams 24, Gizem Başaran 4, Merve Aydın 6, Gajic 14, İlsu Darıcıoğlu 3, Cansu Köksal, Hülya Çoklar 2, Harris 2
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 14, Melis Talay 9, Petronyte 23, Anderson 14, Walker 9, Burcu Çiğil 3, Sasa Cado 7, Gülşah Gümüşay
1. Periyot: 10-22
Devre: 27-37
3. Periyot: 54-55
Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 79-76 yenerek yarı finale yükseldi.
Mersin Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde yarın Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:16 Kaynak: AA
Ankara'da Tanzim Satış Noktalarında İlk Gün 23 Ton Bakliyat Satıldı
Sokak Ortasında Dehşete Düşüren Olay! Biri Tabancayla Vurdu, Diğeri Tekmeledi
Hataysporlu Taraftarlar, Fatih Terim'i Tribüne Çağırdıktan Sonra "Kebapçı Selo" Tezahüratında Bulundu
İspanyol Antrenör Miguel Angel Millan Sagrera'ya Cinsel Taciz Suçundan 15,5 Yıl Hapis Cezası Verildi