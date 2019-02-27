Son Dakika Haberleri: Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

23 dakika önce

Salon: Şanlıurfa 11 NisanHakemler: Tahsin Kuzu, Orkun Yurtdaş, Göksun ÖzHatay Büyükşehir Belediyespor: Snytsina 21, Williams 24, Gizem Başaran 4, Merve Aydın 6, Gajic 14, İlsu Darıcıoğlu 3, Cansu Köksal, Hülya Çoklar 2, Harris 2Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 14, Melis Talay...

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası, System.String[]
Salon: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: Tahsin Kuzu, Orkun Yurtdaş, Göksun Öz

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Snytsina 21, Williams 24, Gizem Başaran 4, Merve Aydın 6, Gajic 14, İlsu Darıcıoğlu 3, Cansu Köksal, Hülya Çoklar 2, Harris 2

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 14, Melis Talay 9, Petronyte 23, Anderson 14, Walker 9, Burcu Çiğil 3, Sasa Cado 7, Gülşah Gümüşay

1. Periyot: 10-22

Devre: 27-37

3. Periyot: 54-55

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 79-76 yenerek yarı finale yükseldi.

Mersin Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde yarın Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:16 Kaynak: AA

Kuzu, Şanlıurfa, Büyükşehir Belediyespor, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara'da Tanzim Satış Noktalarında İlk Gün 23 Ton Bakliyat Satıldı Sokak Ortasında Dehşete Düşüren Olay! Biri Tabancayla Vurdu, Diğeri Tekmeledi

Hataysporlu Taraftarlar, Fatih Terim'i Tribüne Çağırdıktan Sonra "Kebapçı Selo" Tezahüratında Bulundu İspanyol Antrenör Miguel Angel Millan Sagrera'ya Cinsel Taciz Suçundan 15,5 Yıl Hapis Cezası Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 20:39:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]