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Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

1 saat önce

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan Hakemler: Önder Yılmaz, Süleyman Dağder Dağlı, Nazlı Çisil GüngörFenerbahçe: Merve Arı, Ayşe Cora 12, Birsel Vardarlı Demirmen 2, Vaughn 9, Plum 10, Verameyenka 9, Tuğçe Canıtez 13, Tilbe Şenyürek 3, Özge Yavaş 2, Zandalasini 11, Esra Ural TopuzGalatasaray: Şerife...

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası, System.String[]
Salon: Şanlıurfa 11 Nisan


Hakemler: Önder Yılmaz, Süleyman Dağder Dağlı, Nazlı Çisil Güngör

Fenerbahçe: Merve Arı, Ayşe Cora 12, Birsel Vardarlı Demirmen 2, Vaughn 9, Plum 10, Verameyenka 9, Tuğçe Canıtez 13, Tilbe Şenyürek 3, Özge Yavaş 2, Zandalasini 11, Esra Ural Topuz

Galatasaray: Şerife Alperi Onar 16, İrem Naz Topuz 7, Sinem Ataş, Işıl Alben, Farhiya Abdi 11, İnci Güçlü, Grigalauskyte 10, Macaulay 7, Jefferson 5

1. Periyot: 20-8

Devre: 41-26

3. Periyot: 55-42

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 71-56 yenerek yarı finale yükseldi.

Karşılıklı top kayıplarıyla başlayan maçta Fenerbahçe, 2. dakikanın sonunda Tuğçe Canıtez'in üçlüğüyle karşılaşmada sayı bulan ilk taraf oldu. Sarı-lacivertli ekip, Tuğçe Canıtez ve Plum'un basketleriyle skor üretmeye devam etti ve 5. dakikada 10 sayılık (12-2) farkı yakaladı. Özellikle Verameyenka ile pota altından, Plum'la da dış atışlardan sayılar bulan Fenerbahçe, ilk periyodu 20-8 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta İrem Naz Topuz ve Jefferson ile etkili olmaya çalışan rakibine Tuğçe Canıtez-Plum ikilisiyle karşılık veren Fenerbahçe, 15. dakikayı 31-16 üstün geçti. Galatasaray'da Şerife Alperi Onar ve İrem Naz Topuz'un basketleri karşısında Tuğçe Canıtez'in sayılarıyla üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 15 sayı farkla 41-26 önde gitti.

İkinci yarının ilk 5 dakikalık bölümünde Galatasaray farkı azaltmaya çalışsa da Fenerbahçe, özellikle Tuğçe Canıtez ve Plum'un sayılarıyla 25. dakikayı 42-32 önde tamamladı. Jefferson ile etkili olmaya çalışan sarı-kırmızılılar karşısında sarı-lacivertliler, final periyoduna 55-42 önde girdi.

Son çeyrekte iyi performansını sürdüren Fenerbahçe, Zandalasini ve Ayşe Cora'nın isabetli dış atışlarıyla 35. dakikayı 20 sayı farkla 66-46 önde geçti. Farklı üstünlüğünü son bölümde de sürdüren sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 71-56 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, yarı finalde yarın Mersin Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:37 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Türkiye Kupası, Ayşe Cora, Tuğçe Canıtez, Yenikadinda Gösterme, Spor
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