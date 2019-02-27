Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası
32 dakika önce
Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçları tamamlandı.
Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası
çeyrek final maçları tamamlandı. Şanlıurfa
11 Nisan Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonda BOTAŞ, OGM Ormanspor'u 78-58; Çukurova
Basketbol, Beşiktaş
'ı 77-66; Mersin Büyükşehir Belediyespor
, Hatay
Büyükşehir Belediyespor'u 79-76 ve Fenerbahçe
de derbide Galatasaray
'ı 71-56 yenerek yarı finale yükseldi.
Yarın yapılacak yarı final maçlarında Çukurova Basketbol ile BOTAŞ, saat 17.00'de; Mersin Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe ise saat 19.30'da karşılaşacak.
Final maçı ise 2 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:17 Kaynak: AA
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