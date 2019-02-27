Son Dakika Haberleri: Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

32 dakika önce

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçları tamamlandı.

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası, System.String[]
Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçları tamamlandı.

Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonda BOTAŞ, OGM Ormanspor'u 78-58; Çukurova Basketbol, Beşiktaş'ı 77-66; Mersin Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 79-76 ve Fenerbahçe de derbide Galatasaray'ı 71-56 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarın yapılacak yarı final maçlarında Çukurova Basketbol ile BOTAŞ, saat 17.00'de; Mersin Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe ise saat 19.30'da karşılaşacak.

Final maçı ise 2 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:17 Kaynak: AA

Mersin, Çukurova, basketbol, Türkiye Kupası, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Hatayspor'u Eleyerek Türkiye Kupasında Yarı Finale Yükseldi Levent Tüzemen'den İsmail Çipe'ye Büyük Tepki: Sen Nasıl Bir Kalecisin?

Akşener'in Mersin Çözümü Belli Oldu: Kocamaz'ın İş Adamı Olan Oğlu Aday Gösterilecek Göztepe'yi Eleyen Malatyaspor, Yarı Finalde Galatasaray'ın Rakibi Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 23:49:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]