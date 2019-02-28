Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası
1 saat önce
Salon: Şanlıurfa 11 Nisan Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Göksun Öz, Tolga EdisÇukurova Basketbol: Bone 10, Pelin Derya Bilgiç 7, Sevgi Uzun 5, Iagupova 20, Ndour 11, Gray 7, Meltem Avcı, Şaziye İvegin Üner 3BOTAŞ: Cuic 16, Olcay Çakır Turgut 12, Büşra Akbaş 7, Krivacevic 3, Williams 8,...
Salon: Şanlıurfa
11 Nisan
Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Göksun
Öz, Tolga Edis Çukurova
Basketbol: Bone 10, Pelin Derya Bilgiç 7, Sevgi Uzun
5, Iagupova 20, Ndour 11, Gray 7, Meltem Avcı
, Şaziye İvegin
Üner 3
BOTAŞ: Cuic 16, Olcay Çakır
Turgut 12, Büşra Akbaş 7, Krivacevic 3, Williams
8, Melis Gülcan 14, Kübra Erat 6
1. Periyot: 13-10
Devre: 30-30
3. Periyot: 43-48
Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası
yarı finalinde BOTAŞ, Çukurova Basketbol'u 66-63 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.
BOTAŞ, Mersin
Büyükşehir Belediyespor- Fenerbahçe
eşleşmesinin galibiyle 2 Mart Cumartesi günü finalde karşılaşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:45 Kaynak: AA
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