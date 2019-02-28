Son Dakika Haberleri: Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

53 dakika önce

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını kazanan BOTAŞ ile Fenerbahçe, finalde karşılaşacak.

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Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını kazanan BOTAŞ ile Fenerbahçe, finalde karşılaşacak.

Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonun yarı final ilk maçında BOTAŞ, Çukurova Basketbol'u 66-63 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.

Günün ikinci maçında ise Mersin Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe finale yükselmek için mücadele etti.

Rakibini 60-36 mağlup eden Fenerbahçe, finalde BOTAŞ'ın rakibi oldu.

BOTAŞ ile Fenerbahçe, 2 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te finalde karşı karşıya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:50 Kaynak: AA

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