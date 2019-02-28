Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası
53 dakika önce
Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını kazanan BOTAŞ ile Fenerbahçe, finalde karşılaşacak.
Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası
'nda yarı final maçlarını kazanan BOTAŞ ile Fenerbahçe
, finalde karşılaşacak. Şanlıurfa
11 Nisan Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonun yarı final ilk maçında BOTAŞ, Çukurova
Basketbol'u 66-63 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.
Günün ikinci maçında ise Mersin Büyükşehir Belediyespor
ile Fenerbahçe finale yükselmek için mücadele etti.
Rakibini 60-36 mağlup eden Fenerbahçe, finalde BOTAŞ'ın rakibi oldu.
BOTAŞ ile Fenerbahçe, 2 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te finalde karşı karşıya gelecek.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:50 Kaynak: AA
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