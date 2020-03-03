Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası - Son Dakika
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Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

6 saat önce

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı finaline yükselen ilk 2 takım Fenerbahçe Öznur Kablo ve Çankaya Üniversitesi oldu.

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Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı finaline yükselen ilk 2 takım Fenerbahçe Öznur Kablo ve Çankaya Üniversitesi oldu.

Adana Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ilk gün karşılaşmalarının ardından Bellona Kayseri Basketbol'u 73-61 yenen Fenerbahçe Öznur Kablo ile Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 91-77 yenen Çankaya Üniversitesi yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe Öznur Kablo ve Çankaya Üniversitesi, aynı zamanda yarı finalde de eşleşti. 5 Mart'ta oyanacak müsabakada iki takım finale çıkma mücadelesi verecek.

Çeyrek finalde yarın oynanacak Galatasaray- İzmit Belediyespor ve OGM Ormanspor- Beşiktaş TRC İnşaat maçlarının galibi de yarı finalde eşleşecek.

Organizasyonda final müsabakası ise 6 Mart'ta yapılacak.

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:56 Kaynak: AA
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