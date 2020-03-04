Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası - Son Dakika
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Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

6 saat önce

Salon: Adana AtatürkHakemler: Sami Özel, Tunçtan Durmuşcan, Egemen ErcanGalatasaray: Meltem Yıldızhan 6, Şerife Alperi Onar, Sude Yılmaz 5, Sinem Ataş, Işıl Alben 15, Stankovic 2, Hartley 15, Tilbe Şenyürek 5, Macaulay 18İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 15, Defne Melissa Paylar, Williams...

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası, System.String[]

Salon: Adana Atatürk

Hakemler: Sami Özel, Tunçtan Durmuşcan, Egemen Ercan

Galatasaray: Meltem Yıldızhan 6, Şerife Alperi Onar, Sude Yılmaz 5, Sinem Ataş, Işıl Alben 15, Stankovic 2, Hartley 15, Tilbe Şenyürek 5, Macaulay 18

İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 15, Defne Melissa Paylar, Williams 30, Gizem Yavuz 5, Sasa Cado 11, Gamze Takmaz, Anigwe 20, Melek Yusufoğlu

1. Periyot: 20-10

Devre: 35-31

3. Periyot: 45-57

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında İzmit Belediyespor, Galatasaray'ı 81-66 yenerek yarı finale yükseldi.

İzmit temsilcisi, yarı finalde OGM Ormanspor- Beşiktaş TRC İnşaat maçının galibiyle karşılaşacak.

Mustafa Kemal Atatürk, Sinem Ataş, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:20 Kaynak: AA
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