Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası - Son Dakika
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Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

6 saat önce

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı finaline yükselen takımlar belli oldu.

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Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı finaline yükselen takımlar belli oldu.

Adana Atatürk Spor Salonu'nda, ikinci gün maçlarının ardından Galatasaray'ı 81-66 yenen İzmit Belediyespor ile OGM Ormanspor'u 74-68 mağlup eden Beşiktaş TRC İnşaat yarı finale yükseldi.

İzmit Belediyespor ve Beşiktaş TRC İnşaat, yarı finalde eşleşti.

Dün oynanan maçların ardından yarı finale çıkma başarısı gösteren Fenerbahçe Öznur Kablo ile Çankaya Üniversitesi yarı finalin diğer ayağında eşleşmişti.

Yarın yarı final müsabakaları kapsamında Fenerbahçe Öznur Kablo ile Çankaya Üniversitesi 17.30'da, İzmit Belediyespor ile Beşiktaş TRC İnşaat ise 20.30 karşılaşacak.

Organizasyonda final müsabakası 6 Mart'ta yapılacak.

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:56 Kaynak: AA
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