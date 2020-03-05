Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Salon: Adana Atatürk
Hakemler: Murat Ciner, Egemen Ercan, Halil Erkoç
Fenerbahçe Öznur Kablo: Williams 18, Olcay Çakır Turgut 2, Sevgi Uzun 9, Tuğçe Canıtez 8, Gray 10, Zandalasini 10, Stokes 14, Gonzales 2
Çankaya Üniversitesi: Özge Karataş, White 14, Tuğçe İnöntepe, Derin Yaya 9, Putnina 17, Zellous 12, Bahar Öztürk 5, Talbert 8, Nilay Aydoğan
1. Periyot: 16-16
Devre: 40-34
3. Periyot: 56-48
Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Çankaya Üniversitesi'ni 73-65 yenerek finale yükseldi.
Sarı-lacivertli takım, finalde İzmit Belediyespor- Beşiktaş TRC İnşaat maçının galibiyle karşılaşacak.