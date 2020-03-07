Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası - Son Dakika
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Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

7 saat önce

Salon: Adana AtatürkHakemler: Sami Özel, Turgut Işık, Tolga EdisFenerbahçe Öznur Kablo: Williams 6, İdil Saçalır, Olcay Çakır Turgut 2, Sevgi Uzun 2, Merve Arı, Tuğçe Canıtez 11, Gray 12, Iagupova 22, Zandalasini 15, Esra Ural Topuz 2, Stokes 5İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu, Defne...

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası, System.String[]

Salon: Adana Atatürk

Hakemler: Sami Özel, Turgut Işık, Tolga Edis

Fenerbahçe Öznur Kablo: Williams 6, İdil Saçalır, Olcay Çakır Turgut 2, Sevgi Uzun 2, Merve Arı, Tuğçe Canıtez 11, Gray 12, Iagupova 22, Zandalasini 15, Esra Ural Topuz 2, Stokes 5

İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu, Defne Melissa Paylar, Ezgi Manlacı, Williams 28, Emel Sığırcı, Gizem Yavuz 8, Grigalauskyte, Cado 4, Gamze Takmaz 2, Anigwe 19, Melek Yusufoğlu

1. Periyot: 13-17

Devre: 33-30

3. Periyot: 56-44

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nı, finalde İzmit Belediyespor'u 77-61 mağlup eden Fenerbahçe Öznur Kablo kazandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İzmit ekibi, maçın ilk 5 dakikasını 10-5 önde tamamladı. Etkili oyununu sürdüren İzmit Belediyespor, ilk çeyreği 17-13 üstün bitirdi.

İkinci periyotta dengeyi sağlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, pota altından bulduğu sayılarla farkı kapatıp öne geçti. Çeyrek boyunca dengeli oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 3 sayı farkla (33-30) önde gitti.

Üçüncü çeyrekte özellikle Iagupova ve Zandalasini ile sayılar bulmaya devam eden sarı-lacivertli ekip, son periyoda 56-44 galip durumda girdi.

Son çeyrekte de skor avantajını koruyan ve rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe, maçı 77-61 kazanarak Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Mustafa Kemal Atatürk, Turgut Işık, Öznur Kablo, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:58 Kaynak: AA
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