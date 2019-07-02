Son Dakika Haberleri: Basketbol kursu başladı
Son Dakika Güncel Haber

Basketbol kursu başladı

1 saat önce

Keşan Belediyesi Yaz Spor Okulu kapsamında açılan basketbol kursu, 2 Temmuz 2019 Salı günü başladı.

Basketbol kursu başladı, System.String[]

Kurs, Keşan Belediyesi Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda, Keşan Belediyesi Spor Koordinatörü Mürüvvet Buruk tarafından veriliyor.

Basketbol kursu salı ve perşembe günleri küçük, orta ve büyük yaş olmak üzere 3 grupta veriliyor.

Hareketli yaşamın sağlık için bir gereklilik olduğunu belirten Buruk, "Futbol ve voleybol kurslarımızın ardından basketbol kursumuz da başladı. Yaz Spor Okulu kapsamındaki kurslarımıza ilgi yoğun. Basketbol kursumuz haftada 2 gün 3 gruba veriliyor. Çocuklarımızın aktif ve sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için veliler tarafından spora yönlendirilmelerinde fayda var. Tüm çocuklarımızı Yaz Spor Okulu kurslarımıza davet ediyoruz." dedi.

Yaz Spor Okulu'yla ilgili detaylı bilgi için 0 543 215 69 77 No'lu telefondan da bilgi alınabiliyor.

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:38 Kaynak: Bültenler
basketbol, Keşan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Üsküdar'da 5 katlı bir binada çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi Gökçek'in, "Ben yaptırmadım" dediği afişlerin belediyenin deposundan çıktığı iddia edildi Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti Adana'da TIR devrildi, 60'a yakın küçükbaş hayvan telef oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 19:12:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol kursu başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]