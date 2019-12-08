Son Dakika Haberleri: Basketbol maçında davetsiz misafir
Son Dakika Spor Basketbol maçında davetsiz misafir - Son Dakika Spor

Basketbol maçında davetsiz misafir

6 saat önce

Karabük'te oynanan tekerlekli sandalye basketbol maçında sahaya giren köpek, karşılaşmanın bir süre durmasına yol açtı.

Basketbol maçında davetsiz misafir, System.String[]

Karabük'te oynanan tekerlekli sandalye basketbol maçında sahaya giren köpek, karşılaşmanın bir süre durmasına yol açtı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig A Grup'ta Karabük Demir Kartal Bedensel Engelli Basketbol Takımı ile Aydın Genç Efeler Bedensel Engelli Basketbol Takımı arasında Yeni Mahalle Spor Salonu'nda oynanan maçta, sahaya köpek girdi.

Sahaya aniden giren köpek önce saha içinde tur atmaya başladı. Bir süre sahada kalan köpek, renkli görüntü oluşturdu.

Karabük Demir Kartal Antrenörü Ercan Kollu tarafından köpeğin sahadan çıkartılmasının ardından hakem maçı kaldığı yerden devam ettirdi.

Karşılaşma sonunda Karabük Demir Kartal sahadan 80-42 galip ayrıldı.

basketbol, Karabük, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kasımpaşa taraftarından Fikret Orman göndermesi
Tayfur Havutçu, Kasımpaşa'daki ilk maçına çıktı Başakşehir'in 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi Denizlispor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 20:47:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol maçında davetsiz misafir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]