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Basketbol maçında davetsiz misafir

6 saat önce

Karabük'te oynanan tekerlekli sandalye basketbol maçında sahaya giren köpek, karşılaşmanın bir süre durmasına yol açtı.

Karabük'te oynanan tekerlekli sandalye basketbol maçında sahaya giren köpek, karşılaşmanın bir süre durmasına yol açtı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig A Grup'ta Karabük Demir Kartal Bedensel Engelli Basketbol Takımı ile Aydın Genç Efeler Bedensel Engelli Basketbol Takımı arasında Yeni Mahalle Spor Salonu'nda oynanan maçta, sahaya köpek girdi.

Sahaya aniden giren köpek önce saha içinde tur atmaya başladı. Bir süre sahada kalan köpek, renkli görüntü oluşturdu.

Karabük Demir Kartal Antrenörü Ercan Kollu tarafından köpeğin sahadan çıkartılmasının ardından hakem maçı kaldığı yerden devam ettirdi.

Karşılaşma sonunda Karabük Demir Kartal sahadan 80-42 galip ayrıldı.

Basketbol maçında davetsiz misafir

basketbol, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:15 Kaynak: AA
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