Son Dakika Haberleri: Basketbol Maçında Hakemden Hakeme Evlilik Teklifi

Basketbol Maçında Hakemden Hakeme Evlilik Teklifi

55 dakika önce

Aydın'da yerel ligde basketbol karşılaşmasında hakemlik yapan Ahmet Ala, maçın son dakikalarında masa hakemi kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

Basketbol Maçında Hakemden Hakeme Evlilik Teklifi, System.String[]
Aydın'da yerel ligde basketbol karşılaşmasında hakemlik yapan Ahmet Ala, maçın son dakikalarında masa hakemi kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

Sökespor Salonu'nda U12 kategorisindeki basketbol maçında başhakem olarak görev alan Ahmet Ala (32), maça son dakikalarında ara verilmesi üzerine aynı maçta masa hakemi olarak görev yapan kız arkadaşı Pelin Çelik'in (32) yanına gitti.

Burada mikrofonu eline alan Ala, cebinden çıkardığı yüzüğü kız arkadaşına uzatarak evlilik teklifinde bulundu. Çelik'in "Evet" cevabı verdiği teklife seyirciler de alkışlayarak destek verdi.

Aynı zamanda Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde memur olarak çalışan Ala, "Orijinal bir şey olsun istedim. Sıradan bir akşam yemeğinde evlilik teklifi yapmak istemedim. Zaten rüyasında maçta evlenme teklifi ettiğimi gördüğünü söylemişti. Rüyasını gerçekleştirmek istedim. Söke'de aynı maça denk geldik. Maçın bitmesine iki dakika kala da evlenme teklif ettim." dedi.

Çelik ise tarif edemeyeceği kadar mutlu olduğunu belirterek beklemediği bir anda teklifin yapıldığı için çok şaşırdığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:27 Kaynak: AA

Aydın, basketbol, Güncel
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