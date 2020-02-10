BASKETBOL MAÇINDA HAKEMLERE SALDIRI KAMERADA - Son Dakika
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BASKETBOL MAÇINDA HAKEMLERE SALDIRI KAMERADA

6 saat önce

İSTANBUL'da oynanan basketbol maçında hakemlere saldırı kameraya yansıdı.

BASKETBOL MAÇINDA HAKEMLERE SALDIRI KAMERADA, System.String[]

İSTANBUL'da oynanan basketbol maçında hakemlere saldırı kameraya yansıdı.

İstanbul'daki olay geçtiğimiz cumartesi günü yaşandı. Özel organizasyon İstanbul Gelişim Ligi'nde U18 Ada Yıldızları Spor Kulübü - Dudullu OSB Spor Kulübü arasında oynanan basketbol altyapı müsabakasında hakemler saldırıya uğradı.

Ada Yıldızları takımının antrenörü ve oyuncuları; müsabakanın hakemleri Haluk Berk Özüstün, Bora Çevik, Faruk İnan, M.Gökmen Demiray 'a saldırdı. Cep telefonuyla kaydedilen saldırı güçlükle engellerdi. Olaydan sonra hakemler darp raporu alıp suç duyurusunda bulundu.

Saldırıyla ilgili İstanbul Basketbol Hakemleri Derneği açıklama yaptı. Açıklamada, "Fiziksel saldırıya maruz kalan hakem arkadaşlarımız, bu saldırı ve darp girişiminin ardından hastaneye giderek gerekli sağlık kontrolünden geçmiş ve darp raporu alarak akabinde yapılan bu eylemi gerçekleştiren Ada Yıldızları antrenörü Çağatay Baykent ve oyuncuları  hakkında Emniyette şikayetçi olmuştur. Ada Yıldızları Spor Kulübü basketbol takımının oyuncuları ve antrenörünün fiili saldırıları, camiamızda büyük bir üzüntü yaratmış ve esefle karşılanmış, basketbol ailesinin bir parçası olan hakem camiamızı üzerek derinden sarsmıştır" denildi.

Açıklama şöyle devam etti: "Fanatik ruhlu, sporun asıl amacının dostluk, centilmenlik ve fair-play olduğunu göz ardı eden söz konusu kişiler, tekme ve tokatlarla hakemlerin hayati bölgelerine, baş ve boyun bölgelerine defalarca yumruk ve tekmelerle vurarak, spordaki örnek çalışmalara büyük gölge düşürmüştür. Ayrıca, Dudullu OSB Spor Kulübü antrenörü ile takım görevlilerinin, hakem arkadaşlarımıza sahip çıkmaları ve sağduyu davranışlarından dolayı teşekkür ederiz. İstanbul Basketbol Hakemleri Derneği olarak olarak; hakem arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, bu olayı şiddetle kınıyor ve başlamış olan hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızın kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilişkin görüntüler


basketbol, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:22 Kaynak: DHA
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