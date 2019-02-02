Basketbol Maçında Sürpriz Evlilik Teklifi

Basketbol maçında sürpriz evlilik teklifiBURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde basketbol karşılaşmasında bir ilk yaşandı.

Basketbol maçında sürpriz evlilik teklifi



BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde basketbol karşılaşmasında bir ilk yaşandı. Basketbol oyuncusu Cem Onat, kız arkadaşına parke saha üzerinde sürpriz evlilik teklifi yaptı.

İlçenin kapalı spor salonunda oynanan maçta ilginç bir gelişme yaşandı. Belediyespor basketbol takımı oyuncusu 36 yaşındaki Cem Onat, 9 yıllık kız arkadaşı muhasebeci Yasemin Güner Turgut'a sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu. Karşılaşmanın ilk periyodu tamamlandığı sırada tribünde bulunan Yasemin Güner Turgut, sahadaki takım oyuncularının açtığı bir pankart ile hayatının sürprizini yaşadı. Erkek arkadaşının hazırladığı ve rakip takımın da haberdar olduğu organizasyonla yüzlerce seyirci önünde evlenme teklifi alan genç kız büyük mutluluk yaşadı.

Sürpriz teklifi hazırlayan Cem Onat yaptığı açıklamada, "Basketbol benim hayatımda önemli bir yeri var. Yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğum kız arkadaşıma parke sahada evlenme teklif etmek istedim. İkimiz de büyük bir heyecan yaşadık. Gösterdikleri anlayıştan dolayı rakip takım oyuncularına ve karşılaşmanın hakem heyetine de çok teşekkür ediyorum" dedi.

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