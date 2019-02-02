Son Dakika Haberleri: Basketbol Maçında Sürpriz Evlilik Teklifi

Basketbol Maçında Sürpriz Evlilik Teklifi

1 saat önce

Balıkesir'de oynanan Karesispor-Sigortam Net İTÜ Basketbol maçının devre arasında güzel anlar yaşandı.

Basketbol Maçında Sürpriz Evlilik Teklifi, System.String[]
Balıkesir'de oynanan Karesispor-Sigortam Net İTÜ Basketbol maçının devre arasında güzel anlar yaşandı. Karşılaşmanın devre arasında Karesi Belediyesi personeli Bedirhan Ercik 5 yıllık kız arkadaşı Nazlı Eren'e parke saha üzerinde sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Kurtdereli kapalı spor salonunda oynanan maçın devre arasında tribünde bulunan Nazlı Eren, sahada açılan "Nazlı benimle evlenir misin" pankartı ile hayatının sürprizini yaşadı. Erkek arkadaşı Bedirhan Ercik'in hazırladığı organizasyonla yüzlerce seyirci önünde evlenme teklifi alan genç kız büyük mutluluk yaşadı. Bedirhan Ercik'in diz çökerek yaptığı evlilik teklifine Nazlı Erin 'Evet' dedi. Evlenme teklifine evet cevabı gelince salonu dolduran yüzlerce insan genç çifti alkışlayarak kutladı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:07 Kaynak: İHA

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