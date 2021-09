Tivibu, basketbola desteğini yeni sezonda da sürdürecek

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, "TBF ve dijital televizyon platformumuz Tivibu arasında gerçekleşen anlaşmayla, sporseverler basketbol heyecanını yayıncılıktaki son teknolojileri kullanıcılarla buluşturduğumuz platformumuzda yaşamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile dijital televizyon platformu Tivibu'nun yaptığı anlaşmayla basketbol heyecanı yeni sezonda da Tivibu'da yaşanacak.

Bu sezon hem ING Basketbol Süper Ligi hem de Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları Tivibu'dan naklen yayınlanacak. Ayrıca, All- Star ve TBF'nin kupa organizasyonları sadece Tivibu'da ekranlarında olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, TBF ve Tivibu arasında gerçekleşen anlaşma sayesinde sporseverlerin, basketbol heyecanını yayıncılıktaki son teknolojileri kullanıcılarla buluşturdukları platformda yaşamaya devam edeceğini bildirdi.

Önal, "Zengin içeriği ve kullanıcı dostu teknolojileriyle farklı bir televizyon deneyimi yaşatan Tivibu ile sporun her branşını ekrana taşıyoruz. Sporseverler, Tivibu ve TivibuGo üzerinden spor karşılaşmalarının heyecanına her an her yerden erişebiliyor. Gerçekleşen anlaşmadan mutluluk duyuyor, tüm sporseverlere hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm karşılaşmalar canlı yayınlanacak"

Verilen bilgiye göre, 2018-2019 sezonundan beri Türkiye'deki basketbol yayınlarını izleyicilerine aktaran Tivibu, bu sezon da basketbolseverleri ekran başına çekecek.

ING Basketbol Süper Ligi 25 Eylül'de, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları ise 16 Ekim'de başlayacak. Anlaşma kapsamında Tivibu, Avrupa'nın en iyi ligleri arasında yer alan ING Basketbol Süper Ligi'ndeki tüm karşılaşmaları canlı olarak yayınlayacak. Ayrıca, ligde her hafta belirlenen maçlar, geçen yıl olduğu gibi TRT Spor ekranlarından eş zamanlı izleyicilerle buluşacak.

Tivibu'nun sunacağı maçları Müjdat Muratoğlu, Ali Kırçıl, Ali Yönetci, Güney Mergen ve Kerem Gürel anlatacak. Tivibu Spor basketbol sunucuları Şükran Albayrak ve Volkan Günak olurken, basketbol yorumcuları Tufan Ersöz ve Ersin Görkem, analizleriyle ekranlara konuk olacak.