Basketbol: Müfide İlhan Kadın Basketbol Turnuvası başladı - Son Dakika

Basketbol: Müfide İlhan Kadın Basketbol Turnuvası başladı

Müfide İlhan Kadın Basketbol Turnuvası'nın ilk gününde Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor rakiplerini mağlup etti.

Müfide İlhan Kadın Basketbol Turnuvası'nın ilk gününde Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor rakiplerini mağlup etti.

Türkiye'nin seçilen ilk kadın belediye başkanı olan Müfide İlhan anısına Mersin'de düzenlenen turnuvanın açılış maçında, Birevim Elazığ İl Özel İdare ile Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Fly Academy Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan Adana ekibi iyi performans gösterdiği ilk çeyreği 26-23 önde bitirdi. İkinci çeyrekte üstünlüğünü ortaya koyan Birevim Elazığ İl Özel İdare, periyotu 47-45 önde kapattı.

Üçüncü periyot, etkili oyununu pota altında sürdüren Elazığ temsilcisinin 64-59 üstünlüğüyle sonuçlandı. Adana ekibinin savunma ve hücumda etkili olduğu son çeyrek 79-79 bitince maç uzadı.

Uzatmalarda rakibine üstünlük sağlayan Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, müsabakadan 91-86 galip ayrıldı.

Günün ikince maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, OGM Ormanspor ile karşılaştı.

Mersin ekibinin potada etkili olduğu ilk periyot 22-15 bitti. İkinci periyotta iyi oyununu sürdüren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, soyunma odasına 32-27 üstün gitti.

Üçüncü periyotta sergilediği performansla farkı açan Mersin temsilcisi, final periyotuna 49-41 önde girdi.

Son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, parkeden 72-57 galip ayrıldı.

Müfide İlhan Kadın Basketbol Turnuvası'nda yarın Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-OGM Ormanspor ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare maçları oynanacak.

Organizasyon 27 Eylül Pazar günü yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.

Basketbol: Müfide İlhan Kadın Basketbol Turnuvası başladı

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 20:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: Müfide İlhan Kadın Basketbol Turnuvası başladı - Son Dakika Spor

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