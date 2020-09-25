Basketbol: Müfide İlhan Kadın Basketbol Turnuvası

Türkiye'nin seçilen ilk kadın belediye başkanı olan Müfide İlhan anısına Mersin'de düzenlenen turnuvada, OGM Ormanspor ile Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Fly Academy Spor Salonu'nda karşılaştı.

Müfide İlhan Kadın Basketbol Turnuvası'nın ikinci gününde OGM Ormanspor ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, rakiplerini mağlup etti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Doğu Akdeniz gerginliğiyle ilgili konuştu: Türkiye ile diplomasiye bir şans verelim

Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı