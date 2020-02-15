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Basketbol müsabakaları sona erdi
6 saat önce
Bilecik'te düzenlenen 2019-2020 Okul Sporları Sezonu Küçük Erkekler Basketbol müsabakaları İstasyon Spor Salonunda oynanan final maçı ile sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:03 Kaynak: İHA
Bilecik'te düzenlenen 2019-2020 Okul Sporları Sezonu Küçük Erkekler Basketbol müsabakaları İstasyon Spor Salonunda oynanan final maçı ile sona erdi.
Bilecik Murat Hüdavendigar Ortaokulu ile Bozüyük Yavuz Sultan Selim Ortaokulunun karşılaştığı final mücadelesinde kupayı kazanan okul Murat Hüdavendigar oldu. Karşılaşma sonrası takımlara kupa ve madalyaları Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu ve Bişlecik Kadastro Müdürü Sadık Yıldırım tarafından takdim edildi. - BİLECİK
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