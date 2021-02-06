BASKETBOL OYNARKEN BURNUM KIRILDI - Son Dakika

BASKETBOL OYNARKEN BURNUM KIRILDI

06.02.2021 13:46
BASKETBOL OYNARKEN BURNUM KIRILDI, System.String[]

Anadolu Efes Stüdyo programına katılan ünlü şef Alican Sabunsoy; çarpıcı açıklamalarda bulundu

& ;Küçük yaştan beri basketbol oynadığını anlatan Sabunsoy; "Basketbolu seviyorum ama sanırım o beni sevmiyor. Çocukluğumda kuzenimle basketbol okuluna yazılmıştık, ilk gün hoca sıraya girin derken biz söz dinlemeyip top oynadığımız için kovulduk. Tabi kursa gitmesek de mahallede oynamaya devam ettik. Bu ilk talihsizlikten sonra lise son yıllarında bir gün okulu kırıp basketbol oynamaya gittik. Arkadaşım topu bana attı ben fark etmedim o an ve top burnuma geldi. Bayıldım ve burnum kırıldı. Bu iki olaydan sonra basketboldan vazgeçtim" dedi.

HAYATIMI HEP ŞEFLER YÖNETTİ

Masterchef in şimdiye kadar öğrendiği bütün mutfakları ve yetenekleri sergileme fırsatı sunduğunu belirten Sabunsoy; "Bu yüzden yarışmanın anlamı benim için büyük. Adanalı olduğum için ben yıllardır yemeğin içerisindeyim. Bir gün bir şef ile tanıştım ve tüm hayatım değişti. Şef olmak istediğimi anladım. Uzakdoğu mutfağına ilgi duymamda gene bir şef sayesinde oldu. Sanırım benim hayatımı şefler yönetiyor" şeklinde konuştu.

BASKETBOL OYNARKEN BURNUM KIRILDI

basketbol, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin BASKETBOL OYNARKEN BURNUM KIRILDI - Son Dakika Magazin


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