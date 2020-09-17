Basketbol: Pınar Kupası 2020

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanan turnuvaya yarın saat 19.00'daki Büyükçekmece Basketbol-Petkimspor maçıyla devam edilecek.

Pınar Karşıyaka'da 14 sayı kaydeden Amath M'Baye karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Petkimspor'da Kendrick Ray 11 sayı ile oynadı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 14-10 önde geçen Pınar Karşıyaka, devreyi de 32-26 üstün tamamladı. Üçüncü periyodu da 48-40 galip bitiren Pınar Karşıyaka, rakibini 65-54 yendi.

Basketbolda Pınar Kupası 2020'nin ilk maçında Pınar Karşıyaka , Petkimspor 'u 65-54 mağlup etti.

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