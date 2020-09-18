Basketbol: Pınar Kupası 2020

Basketbolda Pınar Kupası 2020'nin ikinci maçında Petkimspor, Büyükçekmece Basketbol'u 84-74 mağlup etti.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 27-23 üstün tamamlayan Büyükçekmece Basketbol, devreyi de 47-46 önde bitirdi. Üçüncü periyotta üstünlüğü ele geçiren ve periyodu 68-59 galip tamamlayan Petkimspor, rakibini 84-74 yendi.

Petkimspor'da 18 sayı ile oynayan Thomas Wimbush karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Büyükçekmece Basketbol'da Gabriel Olaseni 15 sayı kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanan turnuva yarın saat 16.00'daki Pınar Karşıyaka-Büyükçekmece Basketbol maçıyla tamamlanacak.