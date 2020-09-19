Basketbol: Pınar Kupası 2020 - Son Dakika

Basketbol: Pınar Kupası 2020

Basketbol Pınar Kupası 2020 turnuvasının son maçında Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece Basketbol'u 81-62 yendi.

Basketbol: Pınar Kupası 2020, System.String[]

Basketbol Pınar Kupası 2020 turnuvasının son maçında Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece Basketbol'u 81-62 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 27-21, devreyi de 41-31 önde tamamlayan Pınar Karşıyaka, üçüncü periyodu da 62-46 galip bitirdi. Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, rakibini 81-62 mağlup etti.

Pınar Karşıyaka'da Tony Taylor, Büyükçekmece Basketbol'da ise Karvel Markeese Anderson 20'şer sayı ile müsabakanın en skorer isimleri oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanan turnuvada Pınar Karşıyaka, yaptığı 2 maçı da kazandı. Petkimspor 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken, Büyükçekmece Basketbol 2 müsabakasını da kaybetti.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 17:49 - Kaynak: AA

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