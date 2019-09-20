Son Dakika Haberleri: Basketbol: Pınar Protein Kupası
Son Dakika Spor Haber

Basketbol: Pınar Protein Kupası

1 saat önce

Basketbolda Pınar Protein Kupası'nın ikinci gününde Pınar Karşıyaka, Bosna Hersek temsilcisi Igokea'yı 74-69 yendi.

Basketbol: Pınar Protein Kupası, System.String[]

Basketbolda Pınar Protein Kupası'nın ikinci gününde Pınar Karşıyaka, Bosna Hersek temsilcisi Igokea'yı 74-69 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk periyot Igokea'nın 20-19 üstünlüğüyle tamamlanırken, devre 35-35 eşitlikle geçildi. Üçüncü periyodu 60-53 önde bitiren Pınar Karşıyaka, müsabakadan 74-69 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka'da 18 sayı ile oynayan Tony Taylor en skorer isim oldu. Igokea'da ise Vaughn Rashad 17 sayı ile mücadele etti.

Turnuva, yarın saat 16.00'daki Pınar Karşıyaka- Arel Üniversitesi Büyükçekmece maçıyla tamamlanacak.

Pınar Karşıyaka, Bosna - Hersek, basketbol, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Göztepe, Konyaspor'u 1-0 mağlup etti!
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı! Taraftarlardan büyük ilgi! Kombineler tükendi Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini uzattı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 22:48:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: Pınar Protein Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]