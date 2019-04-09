Basketbol Saati - Müjdat Mustafa Muratoğlu, Tufan Ersöz, Alain Digbeu | 8 Nisan 2019
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftayı Müjdat Mustafa Muratoğlu, Tufan Ersöz ve Alain Digbeu, Basketbol Saati'nde değerlendirdiler.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftayı Müjdat Mustafa Muratoğlu, Tufan Ersöz ve Alain Digbeu, Basketbol Saati'nde değerlendirdiler.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:14 Kaynak: Youtube
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