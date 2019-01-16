Basketbol Saati | Mustafa Müjdat Muratoğlu & Kaan Kural | 14 Ocak 2019
10 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 15. haftada oynanan tüm karşılaşmaları Mustafa Müjdat Muratoğlu ve Kaan Kural, Basketobl Saati'nde değerlendirdi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 15. haftada oynanan tüm karşılaşmaları Mustafa Müjdat Muratoğlu ve Kaan
Kural, Basketobl Saati'nde değerlendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:53 Kaynak: Youtube
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