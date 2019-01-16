Son Dakika Haberleri: Basketbol Saati | Mustafa Müjdat Muratoğlu & Kaan Kural | 14 Ocak 2019

Basketbol Saati | Mustafa Müjdat Muratoğlu & Kaan Kural | 14 Ocak 2019

10 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 15. haftada oynanan tüm karşılaşmaları Mustafa Müjdat Muratoğlu ve Kaan Kural, Basketobl Saati'nde değerlendirdi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 15. haftada oynanan tüm karşılaşmaları Mustafa Müjdat Muratoğlu ve Kaan Kural, Basketobl Saati'nde değerlendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:53 Kaynak: Youtube

Bora Füzesi, Genel
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