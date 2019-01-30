Son Dakika Haberleri: Basketbol Saati | Mustafa Müjdat Muratoğlu & Tufan Ersöz | 28 Ocak 2019

Basketbol Saati | Mustafa Müjdat Muratoğlu & Tufan Ersöz | 28 Ocak 2019

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftada oynanan tüm karşılaşmaları Mustafa Müjdat Muratoğlu ve Tufan Ersöz, Basketobl Saati'nde değerlendirdi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftada oynanan tüm karşılaşmaları Mustafa Müjdat Muratoğlu ve Tufan Ersöz, Basketobl Saati'nde değerlendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:38 Kaynak: Youtube

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