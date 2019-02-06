Basketbol Saati - Mustafa Müjdat Muratoğlu, Tufan Ersöz, Alain Digbeu (4 Şubat 2019)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geride bıraktığımız 17. haftayı Mustafa Müjdat Muratoğlu, Tufan Ersöz ve Alain Digbeu; Basketbol Saati'nde konuştular.

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