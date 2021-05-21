Basketbol sahaları renkleniyor

Sokak kültürü ile basketbolu buluşturan Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası geri dönüyor. Dünyanın en iyi sokak basketbolcularının mücadele edeceği organizasyonun Türkiye finali büyük bir sürprize sahne olacak. 'Saha benim' diyen basketbol severler, finalin oynanacağı basketbol sahasının tasarımı için yarışacak. Çalışmalarını online olarak dizayn edecek katılımcılar arasından seçilecek en iyi tasarım, finalin oynanacağı sahanın zeminini süslerken tasarımcısı da sürpriz hediyelerin sahibi olacak.

Türkiye'nin en büyük sokak basketbol turnuvalarından biri olan organizasyon, büyük bir sürprizle geri dönüyor. Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası basketbol severlere kendi özgün tasarımlarını sahalara aktarma fırsatı sunuyor. 'Saha benim' diyen basketbol severler, finalin oynanacağı zeminin tasarımı için yarışacak. 27 Haziran tarihine kadar RedBull.com/sahasenin adresinde yapılacak dizaynlar arasından seçilecek en iyi tasarım hem Türkiye Finali'nin oynanacağı sahayı süsleyecek hem de tasarımcısı sürpriz hediyelerin de sahibi olacak. Böylece 3x3 basketbolun ruhunu en iyi yansıtan tasarım, kazananın imzasıyla birlikte, tüm sokak basketbolcularının keyifle kullanacakları bir alanda yaşayacak. Başvuru şartları ve katılım detaylarına RedBull.com/sahasenin adresinden ulaşılabiliyor.

TÜRKİYE ELEMELERİ İÇİN BAŞVURULAR DA BAŞLIYORABD'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan yarı sahada 3'er kişilik iki takımın oynadığı turnuvaya katılacak takımlar ilk olarak Türkiye Şampiyonu olmak için mücadele edecek. Eylül ayında Rusya'da yapılacak dünya finallerinde Türkiye'yi temsil edecek takımın belirleneceği organizasyonun Türkiye elemeleri için kayıtlar 31 Mayıs'ta başlayacak. Dünyanın en iyi sokak basketbolcularının mücadele edeceği turnuvanın diğer 3x3 turnuvalarından büyük bir farkı var. O da turnuvaya katılan takımların sadece maçı kazanmaları değil, aynı zamanda turnuva sonunda toplamda en fazla sayıyı atan takım olmaya çalışması. Böylece bir takım en fazla sayıda maçı kazanmadan da üst tura çıkabiliyor.KAZANMAK İÇİN 21 SAYIYA ULAŞAN İLK TAKIM OLMAK GEREKİYORTurnuvanın, bu sene düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez yer alacak 3x3 basketbolunun en büyük turnuvalarından biri olarak biliniyor. Organizasyonda takımlar, 3 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşuyor. Maçlar, 10 dakika ya da 21 sayı üzerinden oynanıyor. 21 sayıya ilk ulaşan ya da 10 dakika sonunda skor avantajına sahip olan takım, maçı kazanıyor. Maç bitiminde iki takımın skorları eşitse, mücadele uzatmaya gidiyor. Uzatmada 2 sayı bulan takım, aynı zamanda maçı da kazanıyor.