Son Dakika Haberleri: Basketbol Şampiyonaları Vali Pekmez ile Bir Araya Geldi

Basketbol Şampiyonaları Vali Pekmez ile Bir Araya Geldi

49 dakika önce

2018-2019 yılı Basketbol Şampiyonası Kulüplerarası il birincisi olan Yamanspor Kulübü Basketbol Takımı Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'i makamında ziyaret ederek şampiyonluk kupasını takdim etti.

Basketbol Şampiyonaları Vali Pekmez ile Bir Araya Geldi, System.String[]
2018-2019 yılı Basketbol Şampiyonası Kulüplerarası il birincisi olan Yamanspor Kulübü Basketbol Takımı Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'i makamında ziyaret ederek şampiyonluk kupasını takdim etti.

Gerçekleşen ziyarette, Gençlik Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve Yamanspor Kulübü Başkanı Abdurrahman Vural'da hazır bulundu. Yamanspor Basketbol Takımının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aykut Pekmez, "Gençlerimizi elde ettiği bu sportif başarılarından dolayı tebrik ediyorum. 18-22 Mart 2019 tarihleri arasında Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek olan Basketbol Türkiye Kupası Bölge Şampiyonasında Adıyaman'ı Yamanspor Kulübü Basketbol Takımı temsil edecek. Yamanspor Basketbol Takımının Şanlıurfa'da centilmenlik içerisinde bir müsabaka icra edeceğine inanıyor, sporcularımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:04 Kaynak: İHA

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