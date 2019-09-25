Basketbol Şampiyonlar Ligi Amerika'nın tanıtımı yapıldı

Uluslararası Basketbol Federasyonunun (FIBA) yeni kulüp turnuvası Basketbol Şampiyonlar Ligi Amerika'nın (BCLA) tanıtımı yapıldı.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, Uruguay'ın başkenti Montevideo'da düzenlenen tanıtıma, FIBA Onursal Başkanı Horacio Muratore, FIBA Amerika Genel Direktörü Carlos Alves ve Avrupa Basketbol Şampiyonlar Ligi Üst Yöneticisi Patrick Comninos katıldı.

BCLA Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Muratore, yaptığı konuşmada, "Bu yeni uluslararası kulüpler ligi, kıtadaki en önemli turnuva olacak ve markamızın bölgedeki büyümesini ilerletmek için bir platform oluşturacak. Turnuvaya 12 kulübün katılımıyla başlayacağız ancak ilerleyen dönemlerde değişikliklere açığız. BCLA Kurulu, federasyonları liglerle ve kulüplerle birleştiren FIBA'nın yeni yönetim sistemine açık bir örnektir." ifadelerini kullandı.

Comninos ise Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin, FIBA'nın uluslararası kulüp turnuvalarını şekillendirmede ana stratejilerinden biri olduğunu aktararak, "BCLA, Avrupa'daki Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Afrika'daki Afrika Basketbol Ligi (FIBA ve NBA ortak projesi) ile aynı mantığa sahip. Buradaki fikir, yerel liglerinde başarılı olan bir kulübün, birinci seviye kıtasal turnuvaya katılmakla ödüllendirilmesidir. Bu, FIBA'nın düzenlediği çeşitli kıta müsabakalarının arkasındaki düşüncedir ve bu turnuvaların kazananları Kıtalararası Kupa'ya katılma şansına sahip olur." değerlendirmesinde bulundu.

BCLA'nın ilk aşamasında üçer takımdan oluşan dört grup yer alacak ve her gruptan en iyi iki ekip, çeyrek finale yükselecek. Çeyrek ve yarı finaller ile final, üç maç üzerinden oynanacak. Ekim 2019'dan Mart 2020'ye kadar sürecek turnuvada, 28 Ekim-1 Kasım, 25-29 Kasım, 16-20 Aralık tarihlerinde 8'er maç, 14-21 Ocak 2020'de çeyrek finaller, 14-29 Şubat 2020'de yarı finaller ve 9- 14 Mart 2020'de final serisi oynanacak.