Basketbol Şampiyonlar Ligi final eşleşmeleri belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) 2019-2020 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Sekizli Finali'nin kura çekimi İsviçre'deki Patrick Bauman Basketbol Evi'nde gerçekleşti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) 2019-2020 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Sekizli Finali'nin kura çekimi İsviçre'deki Patrick Bauman Basketbol Evi'nde gerçekleşti. Kura çekimine, Türkiye'den Türk Telekom ile birlikte şampiyonluk mücadelesini sürdüren toplam 10 kulüp çevrimiçi olarak katıldı.

Sekizli Final'de mücadele etmeyi garantileyen kulüpler; AEK (Yunanistan), Casademont Zaragoza (İspanya), ERA Nymburk (Çekya), Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail), Hereda San Pablo Burgos (İspanya), ve Türk Telekom (Türkiye). Sekizli Final'e katılacak son iki takım ise 16 Eylül'de oynanacak JDA Dijon (Fransa) - Nizhny Novgorod (Rusya) ve Iberostar Tenerife (İspanya) ile Filou Oostende (Belçika) eşleşmelerinin ardından belli olacak.

Kura çekiminin ardından Basketbol Şampiyonlar Ligi Sekizli Final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

ÇEYREK FİNALLER

30 Eylül Çarşamba - Türk Telekom - JDA Dijon - Nizhny Novgorod eşleşmesinin galibi

30 Eylül Çarşamba - Hapoel Bank Yahav Jerusalem - Hereda San Pablo Burgos

1 Ekim Perşembe - ERA Nymburk - AEK

1 Ekim Perşembe - Casademont Zaragoza - Tenerife - Filou Oostende eşleşmesinin galibi

YARI FİNALLER (2 EKİM CUMA)

Türk Telekom - JDA Dijon/Nizhny Novgorod eşleşmelerinin galibi ile Hapoel Bank Yahav Jerusalem - Hereda San Pablo Burgos eşleşmesinin galibi

ERA Nymburk - AEK galibi ile Casademont Zaragoza - Iberostar Tenerife/Filou Oostende eşleşmelerinin galibi

Üçüncülük ve final karşılaşmaları 4 Ekim Pazar günü oynanacak olup, maç saatleri daha sonra açıklanacak.

Maçların taraftarlara açık olup olmayacağının kararı ise Yunan yetkililerle görüşüldükten sonra, kural ve yönetmeliklere göre verilecektir.

(İHA)