Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 5 Türk takımı mücadele edecek

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonunda mücadele edecek takımlar belli oldu. ING Basketbol Süper Ligi'nden 5 takım organizasyona davet edildi.

Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Tofaş gelecek sezon, grup etabıyla birlikte Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Turnuvada eleme turu karşılaşmaları 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. Temsilcilerimizin yer alacağı normal sezon müsabakalarında ise ilk maç 4 Ekim 2021 tarihinde oynanacak. 8'er takımın yer aldığı 4 grupta, grup liderleri doğrudan son 16 turuna yükselirken, ikinci ve üçüncü sıralarda bulunan takımlar ise eleme turu oynayacak. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan takım 1 milyon Euro ödülün de sahibi olacak.

Organizasyonda kura çekimi ise 7 Temmuz Cuma günü TSİ 12.00'de gerçekleştirilecek.

Gruplara direkt katılım sağlayacak takımlar: AEK (GRE), Arged BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski (POL), BAXI Manresa (ESP), Besiktas Icrypex (TUR), Darussafaka Tekfen (TUR), Dinamo Banco di Sardegna Sassari (ITA), ERA Nymburk (CZE), EWE Baskets Oldenburg (GER), Falco Szombathely (HUN), Filou Oostende (BEL), Galatasaray (TUR), Hapoel Bank Yahav Jerusalem (ISR), Hapoel Unet-Credit Holon (ISR), Happy Casa Brindisi (ITA), Hereda San Pablo Burgos (ESP), Igokea (BIH), JDA Dijon (FRA), Lavrio Megabolt (GRE), Lenovo Tenerife (ESP), MHP Riesen Ludwigsburg (GER), Nizhny Novgorod (RUS), PAOK (GRE), Pinar Karsiyaka (TUR), Rytas Vilnius (LTU), SIG Strasbourg (FRA), Tofas Bursa (TUR), Unicaja (ESP), VEF Riga (LAT).

Ön eleme oynayacak takımlar:

Bakken Bears Aarhus (DEN), Belfius Mons-Hainaut (BEL), Brose Bamberg (GER), De'Longhi Treviso (ITA), Fribourg Olympic (SUI), Hapoel Yossi Avrahami Eilat (ISR), Juventus Utena (LTU), Kalev/Cramo (EST), Kapfenberg Bulls (AUT), Le Mans Sarthe Basket (FRA), Levski Lukoil (BUL), London Lions (GBR), Mornar Bar (MNE), Opava (CZE), Parma Perm (RUS), Peristeri (GRE), Petrolina AEK Larnaca (CYP), Prometey Kamianske (UKR), Salon Vilpas (FIN), Split (CRO), Sporting Clube de Portugal (POR), Tsmoki-Minsk (BLR), U-Banca Transilvania Cluj Napoca (ROU), Zorg en Zekerheid Leiden (NED).