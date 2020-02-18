Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde iki temsilcimiz rakip oldu - Son Dakika
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde iki temsilcimiz rakip oldu

6 saat önce

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda, kura çekimi sonucu, temsilcilerimiz Türk Telekom ve Beşiktaş Sompo Sigorta birbirlerine rakip oldu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde iki temsilcimiz rakip oldu, System.String[]

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda, kura çekimi sonucu, temsilcilerimiz Türk Telekom ve Beşiktaş Sompo Sigorta birbirlerine rakip oldu. Bir diğer Türk ekibi Teksüt Bandırma ise Çekya'dan Nymburk ile eşleşti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Mies şehrinde bulunan Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimi sonucunda Türk Telekom, bir diğer Türk ekibi Beşiktaş Sompo Sigorta ile eşleşirken, Teksüt Bandırma ise Çekya ekibi Nymburk ile bir üst tura yükselmek için mücadele edecek. Türk Telekom, grubunu lider bitirdiği için bu turda ev sahibi avantajına sahip olacak. Eşleşmelerde iki galibiyet alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. Son 16 turunda ilk maçlar 3 Mart 2020 tarihinde oynanacak.

Kura çekimi sonucunda oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Hapoel Jerusalem (İsrail) - Peristeri (Yunanistan)

Zaragoza (İspanya) - Lietkabelis (Litvanya)

Nymburk (Çekya) - Teksüt Bandırma

Türk Telekom - Beşiktaş Sompo Sigorta

Iberostar Tenerife (İspanya) - Filou Oostende (Belçika)

Dinamo Sassari (İtalya) - San Pablo Burgos (İspanya)

JDA Dijon (Fransa) - Nizhny Novgorod (Rusya)

AEK (Yunanistan) - Telekom Baskets Bonn (Almanya)

Öte yandan, kura çekiminde olası çeyrek final eşleşmeleri de netleşti. Muhtemel çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Zaragoza (İspanya) - Lietkabelis (Litvanya)/ Iberostar Tenerife (İspanya) - Filou Oostende (Belçika)

Nymburk (Çekya) - Teksüt Bandırma/ AEK (Yunanistan) - Telekom Baskets Bonn (Almanya)

Türk Telekom - Beşiktaş Sompo Sigorta/ JDA Dijon (Fransa) - Nizhny Novgorod (Rusya)

Hapoel Jerusalem (İsrail) - Peristeri (Yunanistan)/ Dinamo Sassari (İtalya) - San Pablo Burgos (İspanya)


Türk Telekom, basketbol, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:46 Kaynak: DHA
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