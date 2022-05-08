Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Tenerife oldu - Son Dakika
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Tenerife oldu

08.05.2022 23:48
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Tenerife oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Lenovo Tenerife, BAXI Manresa'yı 98-87'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Lenovo Tenerife, BAXI Manresa'yı 98-87'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) 2022 Dörtlü Finali, İspanya'nın Bilbao kentinde oynanan üçüncülük ve final maçlarıyla sona erdi. On bin kişilik Bilbao Arena'daki finalde karşılaşan iki İspanyol takımından Tenerife, Manresa'yı 98-87 mağlup ederek şampiyon oldu. Üçüncülük maçında ise İsrail'in Hapoel U-NET Holon Takımını 88-68 yenen Almanya'nın MHP RIESEN Ludwigsburg takımı bronz madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü ise Tenerife'den Marcelinho Huertas aldı.

(Mürselin Kılıç/İHA)

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Tenerife oldu
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Tenerife oldu

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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