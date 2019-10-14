Son Dakika Haberleri: Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon yarın başlıyor!
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon yarın başlıyor!

1 saat önce

Basketbolda Euroleague ve Eurocup'ın ardından bir diğer organizasyon olan Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak karşılaşmalarla perde açılacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon yarın başlıyor!, System.String[]

Basketbolda Euroleague ve Eurocup'ın ardından bir diğer organizasyon olan Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak karşılaşmalarla perde açılacak.


Sekizer takımlı 4 grupta toplam 32 ekibin mücadele edeceği turnuvaya bu sezon 4 Türk kulübü katılıyor.


A Grubu'nda mücadele edecek olan Türk Telekom, ilk maçına yarın saat 19.45'te deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel Holon karşısında çıkacak.


Gaziantep Basketbol ise sezonun ilk maçında yarın sahasında Yunanistan temsilcisi Peristeri'yi konuk edecek.


Beşiktaş Sompo Sigorta ise D Grubu'ndaki ilk maçında yarın saat 19.45'te deplasmanda PAOK ile mücadele edecek.


B Grubu'nda yer alan TEKSÜT Bandırma ise ilk maçında Çarşamba günü İsrail temsilcisi Hapoel Jerusalem'i saat 19.30'da kendi evinde ağırlayacak.


Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın fikstürü şu şekilde:


15 Ekim Salı


19.00 Gaziantep Basketbol - Peristeri


19.00 VEF Riga - KK Mornar


19.00 Neptunas - Brindisi


19.30 PAOK - Beşiktaş Sompo Sigorta


19.45 Hapoel Holon - Türk Telekom


21.00 Rasta Vechta - Anwil Wloclawek


21.00 Strasbourg - Oostende


21.30 Tenerife - Nizhny Novgorod


16 Ekim Çarşamba


19.30 CEZ Nymburk - Brose Baskets Bamberg


19.30 AEK - Pau Orthez


19.30 TEKSÜT Bandırma - Hapoel Jerusalem


21.00 Dijon - Falco Szombathely


21.00 Telekom Baskets Bonn - Zaragoza


21.30 Manresa - Torun


21.30 Dinamo Sassari - Lietkabelis


21.30 San Pablo Burgos - Antwerp Giants


Türk Telekom, basketbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:07 
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