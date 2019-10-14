Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon yarın başlıyor!

Basketbolda Euroleague ve Eurocup'ın ardından bir diğer organizasyon olan Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak karşılaşmalarla perde açılacak.



Sekizer takımlı 4 grupta toplam 32 ekibin mücadele edeceği turnuvaya bu sezon 4 Türk kulübü katılıyor.



A Grubu'nda mücadele edecek olan Türk Telekom, ilk maçına yarın saat 19.45'te deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel Holon karşısında çıkacak.



Gaziantep Basketbol ise sezonun ilk maçında yarın sahasında Yunanistan temsilcisi Peristeri'yi konuk edecek.



Beşiktaş Sompo Sigorta ise D Grubu'ndaki ilk maçında yarın saat 19.45'te deplasmanda PAOK ile mücadele edecek.



B Grubu'nda yer alan TEKSÜT Bandırma ise ilk maçında Çarşamba günü İsrail temsilcisi Hapoel Jerusalem'i saat 19.30'da kendi evinde ağırlayacak.



Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın fikstürü şu şekilde:



15 Ekim Salı



19.00 Gaziantep Basketbol - Peristeri



19.00 VEF Riga - KK Mornar



19.00 Neptunas - Brindisi



19.30 PAOK - Beşiktaş Sompo Sigorta



19.45 Hapoel Holon - Türk Telekom



21.00 Rasta Vechta - Anwil Wloclawek



21.00 Strasbourg - Oostende



21.30 Tenerife - Nizhny Novgorod



16 Ekim Çarşamba



19.30 CEZ Nymburk - Brose Baskets Bamberg



19.30 AEK - Pau Orthez



19.30 TEKSÜT Bandırma - Hapoel Jerusalem



21.00 Dijon - Falco Szombathely



21.00 Telekom Baskets Bonn - Zaragoza



21.30 Manresa - Torun



21.30 Dinamo Sassari - Lietkabelis



21.30 San Pablo Burgos - Antwerp Giants



