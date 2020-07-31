Basketbol: Samsunspor, Rusya'da sayı kralı olan ABD'li basketbolcu ile anlaştı

Erkekler Basketbol 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Rusya Süper Ligi'nde sayı kralı olan Amerikalı basketbolcu Kahlil Dukes ile anlaşma sağladı.

Samsunspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Basketbol Süper Lig'e çıkmak için takımı güçlendirme çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Amerikalı oyuncu Kahlil Dukes ile bir yıllığına anlaşma sağlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2018 yılında Niagara Üniversitesinden mezun olan Dukes, okulundan ayrıldığı sezon 20,8 sayı, 3,8 ortalamaları tuttururken, konferansında yılın oyuncusu seçildi. Profesyonel kariyerine Rusya'nın Irkuts takımında başlayan Dukes, burada 22,5 sayı ortalaması ile oynadı. Aynı sezon içinde bir diğer Rus takımı olan Surgut'a transfer olan Dukes, orada da 25,8 sayı ortalamasıyla Rusya Süper Ligi'nde sayı kralı oldu. Geçen sezona Almanya 1. Lig ekibi Hamburg'da başlayan ABD'li oyuncu, daha sonra Polonya 1. Lig ekibi Legia Varşova'ya transfer oldu. Kahlil Dukes, Varşova'da 17,1 sayı, 3,6 asist ve yüzde 43,7 üç sayı ortalaması yakaladı."

Açıklamada, Amerikalı oyuncunun Samsunspor'un hedeflerine büyük katkı sağlayacağı vurgulandı.