Basketbol: Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası

Salon: Sinan Erdem

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 4, Harrison 17, Auguste 32, Caner Erdeniz 2, Ayberk Olmaz 2, Poythress 15, Can Korkmaz 14, Ege Arar 2, Göksenin Köksal 10

TOFAŞ: Phillip 18, White 2, Meija 8, Muhsin Yaşar 19, Brown 3, Mustafa 7, Berkan Durmaz 11, Bariş Ermiş 4, Lojeski 9

1. Periyot: 25-24

Devre: 55-47

3. Periyot: 73-64

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray Doğa Sigorta, TOFAŞ'ı 98-81 yenerek Dörtlü Final'e kaldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ilk çeyreğin ilk 5 dakikası ev sahibi ekibin 11-10 üstünlüğüyle geçildi. Galatasaray Doğa Sigorta, Auguste'nin 11 sayıyla katkı verdiği ilk çeyreği 25-24 üstün kapattı.

İkinci çeyreğe iki takım da iyi savunma yaparak başladı. Galatasaray Doğa Sigorta, 15. dakikada farkı 8'e çıkardı: 38-30. TOFAŞ, Berkan Durmaz'la üst üste üç sayılık basketler bulsa da ev sahibi ekip Auguste etkili olmaya devam etti ve soyunma odasına 55-47 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte de Auguste ve Can Korkmaz'la etkili olan Galatasaray Doğa Sigorta, 25. dakikada farkı 14'e çıkardı: 69-55. TOFAŞ, Mejia ve Muhsin Yaşar'ın sayılarıyla farkı azaltsa da sarı-kırmızılılar final periyoduna 73-64 üstün girdi.

Son çeyrekte savunmasını sertleştiren sarı-kırmızılı ekip, ilk 3 dakikada 6 sayı bulurken rakibine sayı izni vermedi: 79-64. Ev sahibi takım, Göksenin Köksal'ın attığı üç sayılık basketlerle 36. dakikada farkı 18'e çıkardı: 89-71. Rahat oyunun son bölümde de sürdüren Galatasaray Doğa Sigorta, rakibini 98-81 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Ev sahibi ekipte Auguste, 32 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. TOFAŞ'ta Muhsin Yaşar'ın 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Galatasaray Doğa Sigorta, Dörtlü Final'de Darüşşafaka Tekfen ile karşılaşacak.