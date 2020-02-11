Basketbol: Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbol: Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası - Son Dakika Spor

Basketbol: Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası

6 saat önce

Salon: Sinan ErdemGalatasaray Doğa Sigorta: Webster 4, Harrison 17, Auguste 32, Caner Erdeniz 2, Ayberk Olmaz 2, Poythress 15, Can Korkmaz 14, Ege Arar 2, Göksenin Köksal 10TOFAŞ: Phillip 18, White 2, Meija 8, Muhsin Yaşar 19, Brown 3, Mustafa 7, Berkan Durmaz 11, Bariş Ermiş 4, Lojeski 91.

Basketbol: Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası, System.String[]

Salon: Sinan Erdem

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 4, Harrison 17, Auguste 32, Caner Erdeniz 2, Ayberk Olmaz 2, Poythress 15, Can Korkmaz 14, Ege Arar 2, Göksenin Köksal 10

TOFAŞ: Phillip 18, White 2, Meija 8, Muhsin Yaşar 19, Brown 3, Mustafa 7, Berkan Durmaz 11, Bariş Ermiş 4, Lojeski 9

1. Periyot: 25-24

Devre: 55-47

3. Periyot: 73-64

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray Doğa Sigorta, TOFAŞ'ı 98-81 yenerek Dörtlü Final'e kaldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ilk çeyreğin ilk 5 dakikası ev sahibi ekibin 11-10 üstünlüğüyle geçildi. Galatasaray Doğa Sigorta, Auguste'nin 11 sayıyla katkı verdiği ilk çeyreği 25-24 üstün kapattı.

İkinci çeyreğe iki takım da iyi savunma yaparak başladı. Galatasaray Doğa Sigorta, 15. dakikada farkı 8'e çıkardı: 38-30. TOFAŞ, Berkan Durmaz'la üst üste üç sayılık basketler bulsa da ev sahibi ekip Auguste etkili olmaya devam etti ve soyunma odasına 55-47 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte de Auguste ve Can Korkmaz'la etkili olan Galatasaray Doğa Sigorta, 25. dakikada farkı 14'e çıkardı: 69-55. TOFAŞ, Mejia ve Muhsin Yaşar'ın sayılarıyla farkı azaltsa da sarı-kırmızılılar final periyoduna 73-64 üstün girdi.

Son çeyrekte savunmasını sertleştiren sarı-kırmızılı ekip, ilk 3 dakikada 6 sayı bulurken rakibine sayı izni vermedi: 79-64. Ev sahibi takım, Göksenin Köksal'ın attığı üç sayılık basketlerle 36. dakikada farkı 18'e çıkardı: 89-71. Rahat oyunun son bölümde de sürdüren Galatasaray Doğa Sigorta, rakibini 98-81 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Ev sahibi ekipte Auguste, 32 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. TOFAŞ'ta Muhsin Yaşar'ın 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Galatasaray Doğa Sigorta, Dörtlü Final'de Darüşşafaka Tekfen ile karşılaşacak.

Can Korkmaz, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:02 Kaynak: AA
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