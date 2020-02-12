Basketbol: Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbol: Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası - Son Dakika Spor

Basketbol: Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası

6 saat önce

Salon: AnkaraHakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Alper ÖzgökTürk Telekom: Johnson 6, Muhammed Baygül 9, Fall 12, Wiltjer 15, Campbell 13, Harris 7, Metin Türen, Şafak Edge, Enes TaşkıranPınar Karşıyaka: Crocker 6, Semih Erden 6, Triche 4, Taylor 9, M'Baye 9, James Metecan Birsen 5, Morgan...

Basketbol: Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası, System.String[]

Salon: Ankara

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök

Türk Telekom: Johnson 6, Muhammed Baygül 9, Fall 12, Wiltjer 15, Campbell 13, Harris 7, Metin Türen, Şafak Edge, Enes Taşkıran

Pınar Karşıyaka: Crocker 6, Semih Erden 6, Triche 4, Taylor 9, M'Baye 9, James Metecan Birsen 5, Morgan 4, Yunus Emre Sonsırma 8, Onuralp Bitim 5, Nusret Yıldırım

1. Periyot: 17-10

Devre: 27-27

3. Periyot: 41-38

Beş faulle çıkan: 39.20 Semih Erden (Pınar Karşıyaka)

Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'yı 62-56 yenen Türk Telekom, Dörtlü Final'e kaldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Türk Telekom, Muhammed Baygül ile üst üste pota altından ve üç sayı çizgisinin gerisinden basketler bularak 5. dakikayı 11-4 önde geçti. Türk Telekom, iyi savunma yaptığı ilk periyodu Wiltjer'ın da boyalı alandan skora katkısıyla 17-10 önde tamamladı.

Türk Telekom, ikinci periyodun başında Harris'in üç sayılık basketiyle farkı çift haneye (22-12) taşıdı. Periyodun son 4 dakikasına Türk Telekom'un 27-19 üstünlüğüyle girilse de savunmasını sertleştiren ve M'Baye'nin devreye girmesiyle hücum gücünü artıran Pınar Karşıkaya, 8-0'lık seriyle 27-27'lik eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla bitti.

Üçüncü periyoda 5-0'lık seriyle giren Türk Telekom'a 6-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka, 25. dakikada karşılaşmada ilk kez öne geçti: 32-33. Pınar Karşıyaka'nın skor üstünlüğü kısa sürerken, ev sahibi takım, üçüncü periyodu Wiltjer'ın turnikesiyle 41-38 önde kapattı.

Dördüncü periyoda iyi başlayan Türk Telekom, 34. dakikada skoru 52-46 yaptı. Çekişmeli geçen karşılaşmadan 62-56 galip ayrılan Türk Telekom, başkentte yapılacak Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

Türk Telekom, Dörtlü Final'de Fenerbahçe Beko-Teksüt Bandırma maçının galibiyle karşılaşacak.

Muhammed Baygül, Türkiye Kupası, Yener Yılmaz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:22 Kaynak: AA
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