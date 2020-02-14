Basketbol: Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası - Son Dakika
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Basketbol: Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası

9 dakika önce

Salon: AnkaraHakemler: Mehmet Keseratar, Alper Altuğ Köselerli, Can MavisuDarüşşafaka Tekfen: Ramirez 2, Sinan Güler 8, Erkan Veyseloğlu 2, Hamilton 8, Jones 8, Kartal Özmızrak 25, Berk Demir 8, Doğuş Özdemiroğlu 13, Colson 11, Mahir AğvaGalatasaray Doğa Sigorta: Webster 14, Harrison 15,...

Basketbol: Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası, System.String[]

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Keseratar, Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu

Darüşşafaka Tekfen: Ramirez 2, Sinan Güler 8, Erkan Veyseloğlu 2, Hamilton 8, Jones 8, Kartal Özmızrak 25, Berk Demir 8, Doğuş Özdemiroğlu 13, Colson 11, Mahir Ağva

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 14, Harrison 15, Poythress 7, Auguste 11, Hüseyin Göksenin Köksal 15, Hasan Emir Gökalp 2, Can Korkmaz 4, Ege Arar, Ayberk Olmaz 3

1. Periyot: 13-20

Devre: 37-38

3. Periyot: 56-50

5 faulle oyundan çıkan: Hamilton 39.46 (Darüşşafaka Tekfen)

Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 85-71 yenerek ilk finalist oldu.

Karşılaşmaya hızlı hücumlarla sayı üreterek başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, Göksenin Köksal ve Webster ile etkili oldu. İlk periyodu sarı-kırmızılı takım, 20-13 önde tamamladı.

2. periyoda potasını iyi savunarak başlayan Darüşşafaka Tekfen, skor 20-20'de eşitliği sağladı ve rakibine mola aldırdı. Molanın ardından bulduğu 4 sayılık farkı koruyamayan Darüşşafaka Tekfen, 24-24 eşitlikte oyunu tekrar mola ile kesti. Devre arasına Galatasaray Doğa Sigorta'nın 38-37 üstünlüğüyle girildi.

Galatasaray Doğa Sigorta ve Darüşşafaka Tekfen'in çok sayıda boş hücum yaptığı ve oyunda üstünlük kuramadığı 3. periyot, Kartal Özmızrak'ın üst üste attığı basketler sonucunda Darüşşafaka Tekfen'in 56-50 üstünlüğüyle bitti.

4. periyoda iyi başlayan Darüşşafaka Tekfen, 3. dakika geride kalırken skor 63-52'de farkı 11'e çıkardı. Potasını iyi savunan, hücumda Kartal Özmızrak ve Sinan Güler ile etkinliğini sürdüren Darüşşafaka Tekfen, karşılaşmayı 85-71 kazandı.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Kartal Özmızrak, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:44 Kaynak: AA
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