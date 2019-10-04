Basketbol Süper Ligi'nde her hafta 2 maç, Tivibu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve TRT Spor tarafından ortak yayınlanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Süper Ligi karşılaşmalarının yayın hakları sahibi Tivibu Spor'dan verilmeye devam edeceği, her hafta 2 karşılaşmanın TRT Spor ekranlarından da izleyicilerle buluşacağı belirtildi.

Ligin ikinci haftasında Tivibu Spor ve TRT Spor'dan ortak yayınlanacak maçların programı şöyle:

6 Ekim Pazar:

13.00 Pınar Karşıyaka- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol

7 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Anadolu Efes