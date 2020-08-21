Basketbol Süper Ligi 15 takımla oynanacak - Son Dakika

Denizli ekibinin lisans başvuru dosyasının incelenmesi sonucunda, Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nda istenen şartları karşılayamaması üzerine Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü'nün Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etme başvurusunu kabul etmedi. Yaşanan gelişmeler sonrasında Basketbol Süper Ligi'nin önümüzdeki sezon 15 takımla oynanmasına karar verildi.

Basketbol Süper Ligi önümüzdeki sezon 15 takımla oynanacak. Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü'nün, ING Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonu müsabakalarından çekilme kararının ardından takım sayısında oluşan azalma nedeniyle, Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmek için başvuran tek takım olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü'nün başvurusu reddedildi.

Basketbol Süper Ligi, 2020-2021 sezonunda 15 takımla oynanacak. Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü'nün çekilme kararının ardından, Süper Lig'de mücadele etmek için başvuran Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü'nün başvurusu reddedildi.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 22:17

Kaynak: İHA

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