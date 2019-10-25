Son Dakika Haberleri: Basketbol Süper Ligi 5. hafta heyecanı
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Basketbol Süper Ligi 5. hafta heyecanı

1 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ karşılaşmasıyla başlayacak.

Basketbol Süper Ligi 5. hafta heyecanı, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ karşılaşmasıyla başlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın, 27 Ekim Pazar ve 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ'ı ağırlayacak. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Galatasaray, Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. Anadolu Efes, deplasmanda Bursasspor ile karşılaşacakken, hafta İTÜ Basket - Ormanspor mücadelesiyle sona erecek.

Basketbol Süper Ligi 5. hafta programı ise şöyle:

Yarın

13.00 Bahçeşehir Koleji - TOFAŞ

15.15 Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka

17.30 Afyon Belediyespor - Beşiktaş

20.00 Bursaspor - Anadolu Efes

27 Ekim Pazar

13.00 Büyükçekmece Basketbol - Bandırma

15.15 Galatasaray - Fenerbahçe

17.30 Türk Telekom - Darüşşafaka

28 Ekim Pazartesi

20.00 İTÜ Basket - OGM Ormanspor

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:30 Kaynak: İHA
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