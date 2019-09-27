Basketbol Süper Ligi 54 yaşına giriyor

Süper Lig'in son şampiyonu Anadolu Efes, geride kalan 53 sezonda 14 kezle bu başarıyı en çok yaşayan takım oldu. Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşadı.



Anadolu Efes, 2008-2009'daki şampiyonluğunun ardından 9 sezon süren kupa hasretini geçen sezon mutlu sona ulaşarak bitirdi.



Fenerbahçe'nin 9 şampiyonluğu var



Fenerbahçe'nin Basketbol Süper Ligi'nde 9 şampiyonluğu bulunuyor. İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda yaşayan sarı-lacivertli takım, daha sonra 16 yıl şampiyon olamadı. 2006-2007 sezonunda Ülker ile sponsorluk anlaşması imzalayan ve Fenerbahçe Ülker olarak ligde mücadele eden sarı-lacivertliler, 16 yıl aradan sonra şampiyon olarak, kulübün 100. yılında hasretine son vermişti. Fenerbahçe Ülker, 2007-2008 sezonunda da şampiyonluğa ulaşıp tarihinde ilk kez üst üste iki kez zirveye çıktı. Efes Pilsen'e 2009-2010 sezonunda play-off final serisinde 4-2 üstünlük kurarak şampiyon olan sarı-lacivertliler, sonraki iki şampiyonluğunu Galatasaray'a karşı elde etti. Fenerbahçe Ülker, 2010-2011 sezonunda play-off finalinde rakibini 4-2 ile geçerek kupayı kaldırdı. Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda da 3-3 eşitliğin olduğu play-off final serisinde Ülker Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki son maça sarı-kırmızılı takım çıkmayınca, 6. kez şampiyon olarak rakibini şampiyonluk sayısında geride bırakmayı başardı.



Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda Anadolu Efes'i geçerek 7, 2016-2017 sezonunda da Beşiktaş Sompo Japan'a play-off finallerinde üstünlük sağlayarak 8. kez şampiyonluğunu elde etti.



Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli takım, son olarak 2017-2018 sezonunda play-off finallerinde TOFAŞ'ı geçerek 9. şampiyonluğuna ulaştı.



Galatasaray 5 kez şampiyon oldu



Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nde 5 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Sarı-kırmızılı takım, ilk şampiyonluk kupasını 1968-1969 sezonunda kazandı. Ligde play-off sistemine geçildikten sonra 1984-1985 sezonunda finalde Fenerbahçe'ye ve 1985-1986 sezonunda da Efes Pilsen'e 2-1'lik üstünlük kurarak üst üste iki kez şampiyonluk kupasını müzesine götüren sarı-kırmızılılar, 1989-1990 sezonunda da play-off finalinde Paşabahçe'yi 3-1 ile geçerek şampiyonluk yaşadı.



Ligde 2012-2013 sezonunda play-off finalinde Banvit'e 4-1 üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, 23 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi ve 5. şampiyonluğunu kazandı.



Galatasaray, 2013-2014 sezonunda play-off final serisinde yönetim kurulunun kararıyla son maça çıkmadı. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim



Kurulu, play-off final serisinin 7. maçını 20-0 Fenerbahçe Ülker lehine tescil ederek, sarı-lacivertli takımı şampiyon ilan etti.



Beşiktaş'ın 2 şampiyonluğu var



Beşiktaş, ligde iki kez şampiyonluğa ulaştı. Siyah-beyazlılar, 1974-1975 sezonunda 57 puanı bulunan Galatasaray'ın önünde 60 puanla ligi ilk sırada tamamlayarak, ilk şampiyonluğunu elde etti.



Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda ise play-off final serisinde Anadolu Efes'e 4-2 üstünlük kurup, 37 yıl sonra mutlu sona ulaşarak ligde ikinci kez şampiyon oldu.



Eczacıbaşı da 8 kez şampiyon oldu



Basketbol şubesini yıllar önce kapatan Eczacıbaşı, ligde 8 şampiyonluk kazandı. Ligde İTÜ 5, Ülkerspor da 4 kez kupayı müzesine götürdü.



İlk şampiyon Altınordu



1966-1967 sezonuyla başlayan Deplasmanlı Erkekler Basketbol Birinci Ligi'nde ilk şampiyonluğu Altınordu kazandı. Ligde 1983-1984 sezonunda play-off sistemine geçildi ve bu tarihten itibaren lig şampiyonu, play-off maçlarının ardından belirlendi. Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın ikişer, Muhafızgücü'nün de ligde bir şampiyonluğu bulunuyor.



Şampiyonlar



Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan 53 yılın şampiyonları şöyle:



Sezon Şampiyon



1966-1967 Altınordu



1967-1968 İTÜ



1968-1969 Galatasaray



1969-1970 İTÜ



1970-1971 İTÜ



1971-1972 İTÜ



1972-1973 İTÜ



1973-1974 Muhafızgücü



1974-1975 Beşiktaş



1975-1976 Eczacıbaşı



1976-1977 Eczacıbaşı



1977-1978 Eczacıbaşı



1978-1979 Efes Pilsen



1979-1980 Eczacıbaşı



1980-1981 Eczacıbaşı



1981-1982 Eczacıbaşı



1982-1983 Efes Pilsen



1983-1984 Efes Pilsen



1984-1985 Galatasaray



1985-1986 Galatasaray



1986-1987 Karşıyaka



1987-1988 Eczacıbaşı



1988-1989 Eczacıbaşı



1989-1990 Galatasaray



1990-1991 Fenerbahçe



1991-1992 Efes Pilsen



1992-1993 Efes Pilsen



1993-1994 Efes Pilsen



1994-1995 Ülkerspor



1995-1996 Efes Pilsen



1996-1997 Efes Pilsen



1997-1998 Ülkerspor



1998-1999 TOFAŞ



1999-2000 TOFAŞ



2000-2001 Ülkerspor



2001-2002 Efes Pilsen



2002-2003 Efes Pilsen



2003-2004 Efes Pilsen



2004-2005 Efes Pilsen



2005-2006 Ülkerspor



2006-2007 Fenerbahçe Ülker



2007-2008 Fenerbahçe Ülker



2008-2009 Efes Pilsen



2009-2010 Fenerbahçe Ülker



2010-2011 Fenerbahçe Ülker



2011-2012 Beşiktaş Milangaz



2012-2013 Galatasaray Medical Park



2013-2014 Fenerbahçe Ülker



2014-2015 Pınar Karşıyaka



2015-2016 Fenerbahçe Ülker



2016-2017 Fenerbahçe



2017-2018 Fenerbahçe Doğuş



2018-2019 Anadolu Efes



