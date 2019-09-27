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Basketbol Süper Ligi 54 yaşına giriyor

34 dakika önce

Süper Lig'in son şampiyonu Anadolu Efes, geride kalan 53 sezonda 14 kezle bu başarıyı en çok yaşayan takım oldu.

Basketbol Süper Ligi 54 yaşına giriyor, System.String[]

Süper Lig'in son şampiyonu Anadolu Efes, geride kalan 53 sezonda 14 kezle bu başarıyı en çok yaşayan takım oldu. Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşadı.


Anadolu Efes, 2008-2009'daki şampiyonluğunun ardından 9 sezon süren kupa hasretini geçen sezon mutlu sona ulaşarak bitirdi.


Fenerbahçe'nin 9 şampiyonluğu var


Fenerbahçe'nin Basketbol Süper Ligi'nde 9 şampiyonluğu bulunuyor. İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda yaşayan sarı-lacivertli takım, daha sonra 16 yıl şampiyon olamadı. 2006-2007 sezonunda Ülker ile sponsorluk anlaşması imzalayan ve Fenerbahçe Ülker olarak ligde mücadele eden sarı-lacivertliler, 16 yıl aradan sonra şampiyon olarak, kulübün 100. yılında hasretine son vermişti. Fenerbahçe Ülker, 2007-2008 sezonunda da şampiyonluğa ulaşıp tarihinde ilk kez üst üste iki kez zirveye çıktı. Efes Pilsen'e 2009-2010 sezonunda play-off final serisinde 4-2 üstünlük kurarak şampiyon olan sarı-lacivertliler, sonraki iki şampiyonluğunu Galatasaray'a karşı elde etti. Fenerbahçe Ülker, 2010-2011 sezonunda play-off finalinde rakibini 4-2 ile geçerek kupayı kaldırdı. Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda da 3-3 eşitliğin olduğu play-off final serisinde Ülker Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki son maça sarı-kırmızılı takım çıkmayınca, 6. kez şampiyon olarak rakibini şampiyonluk sayısında geride bırakmayı başardı.


Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda Anadolu Efes'i geçerek 7, 2016-2017 sezonunda da Beşiktaş Sompo Japan'a play-off finallerinde üstünlük sağlayarak 8. kez şampiyonluğunu elde etti.


Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli takım, son olarak 2017-2018 sezonunda play-off finallerinde TOFAŞ'ı geçerek 9. şampiyonluğuna ulaştı.


Galatasaray 5 kez şampiyon oldu


Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nde 5 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Sarı-kırmızılı takım, ilk şampiyonluk kupasını 1968-1969 sezonunda kazandı. Ligde play-off sistemine geçildikten sonra 1984-1985 sezonunda finalde Fenerbahçe'ye ve 1985-1986 sezonunda da Efes Pilsen'e 2-1'lik üstünlük kurarak üst üste iki kez şampiyonluk kupasını müzesine götüren sarı-kırmızılılar, 1989-1990 sezonunda da play-off finalinde Paşabahçe'yi 3-1 ile geçerek şampiyonluk yaşadı.


Ligde 2012-2013 sezonunda play-off finalinde Banvit'e 4-1 üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, 23 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi ve 5. şampiyonluğunu kazandı.


Galatasaray, 2013-2014 sezonunda play-off final serisinde yönetim kurulunun kararıyla son maça çıkmadı. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim


Kurulu, play-off final serisinin 7. maçını 20-0 Fenerbahçe Ülker lehine tescil ederek, sarı-lacivertli takımı şampiyon ilan etti.


Beşiktaş'ın 2 şampiyonluğu var


Beşiktaş, ligde iki kez şampiyonluğa ulaştı. Siyah-beyazlılar, 1974-1975 sezonunda 57 puanı bulunan Galatasaray'ın önünde 60 puanla ligi ilk sırada tamamlayarak, ilk şampiyonluğunu elde etti.


Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda ise play-off final serisinde Anadolu Efes'e 4-2 üstünlük kurup, 37 yıl sonra mutlu sona ulaşarak ligde ikinci kez şampiyon oldu.


Eczacıbaşı da 8 kez şampiyon oldu


Basketbol şubesini yıllar önce kapatan Eczacıbaşı, ligde 8 şampiyonluk kazandı. Ligde İTÜ 5, Ülkerspor da 4 kez kupayı müzesine götürdü.


İlk şampiyon Altınordu


1966-1967 sezonuyla başlayan Deplasmanlı Erkekler Basketbol Birinci Ligi'nde ilk şampiyonluğu Altınordu kazandı. Ligde 1983-1984 sezonunda play-off sistemine geçildi ve bu tarihten itibaren lig şampiyonu, play-off maçlarının ardından belirlendi. Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın ikişer, Muhafızgücü'nün de ligde bir şampiyonluğu bulunuyor.


Şampiyonlar


Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan 53 yılın şampiyonları şöyle:


Sezon Şampiyon


1966-1967 Altınordu


1967-1968 İTÜ


1968-1969 Galatasaray


1969-1970 İTÜ


1970-1971 İTÜ


1971-1972 İTÜ


1972-1973 İTÜ


1973-1974 Muhafızgücü


1974-1975 Beşiktaş


1975-1976 Eczacıbaşı


1976-1977 Eczacıbaşı


1977-1978 Eczacıbaşı


1978-1979 Efes Pilsen


1979-1980 Eczacıbaşı


1980-1981 Eczacıbaşı


1981-1982 Eczacıbaşı


1982-1983 Efes Pilsen


1983-1984 Efes Pilsen


1984-1985 Galatasaray


1985-1986 Galatasaray


1986-1987 Karşıyaka


1987-1988 Eczacıbaşı


1988-1989 Eczacıbaşı


1989-1990 Galatasaray


1990-1991 Fenerbahçe


1991-1992 Efes Pilsen


1992-1993 Efes Pilsen


1993-1994 Efes Pilsen


1994-1995 Ülkerspor


1995-1996 Efes Pilsen


1996-1997 Efes Pilsen


1997-1998 Ülkerspor


1998-1999 TOFAŞ


1999-2000 TOFAŞ


2000-2001 Ülkerspor


2001-2002 Efes Pilsen


2002-2003 Efes Pilsen


2003-2004 Efes Pilsen


2004-2005 Efes Pilsen


2005-2006 Ülkerspor


2006-2007 Fenerbahçe Ülker


2007-2008 Fenerbahçe Ülker


2008-2009 Efes Pilsen


2009-2010 Fenerbahçe Ülker


2010-2011 Fenerbahçe Ülker


2011-2012 Beşiktaş Milangaz


2012-2013 Galatasaray Medical Park


2013-2014 Fenerbahçe Ülker


2014-2015 Pınar Karşıyaka


2015-2016 Fenerbahçe Ülker


2016-2017 Fenerbahçe


2017-2018 Fenerbahçe Doğuş


2018-2019 Anadolu Efes


Anadolu Efes, Efes Pilsen, basketbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:31 
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