ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde karşılaştığı Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'a 69-79'luk skorla yenildi. Bu skorla Aliağa Petkim Spor ligde 9. yenilgisini alırken, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor 6. galibiyetini aldı.
Salon: Enka Spor
Hakemler: Erşan Kartal xx, Ali Serkan Emlek xx, Mehmet Şahin xx
Aliağa Petkim Spor: Kendrick John Ray xxx 16, Ege Arar x 2, Sarunas Vasiliauskas xx 6, Thomas Wimbush xx 7, Ian Hummer xx 14, Yiğitcan Turna x, Okben Ulubay xx 9, Stephen Zack xxx 12, Canberk Kus x, Dorukhan Engindeniz x 3
Başantrenör: Kestutis Kemzura
Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor: Ricardo Ledo xxx 30, Robert Alfonzo Johnson Jr xxx 15, Firat Töz x, Erdem İlter x, Abdul Malik Abu xx 6, Caner Ercan x, Mustafa Baştürk x, Elgin Rashad Cook xxx 11, Sercan Ergin xxx 9, Darion Ray Atkins xx 8
Başantrenör: Alkim Ay
1. Periyot: 16-17 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor lehine)
Devre: 29-34 (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor lehine)
3. Periyot: 53-52 (Aliağa Petkim Spor lehine) - İZMİR
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 69 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 79 - Son Dakika Spor